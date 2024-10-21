Обратите внимание: важные моменты при выборе дивана для гостиной

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При выборе дивана для гостиной важно учитывать несколько ключевых факторов, чтобы он стал гармоничной частью интерьера.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Размер

Диван должен вписываться в пространство, не загромождая комнату. Убедитесь, что он подходит по размеру и может разместить необходимое количество людей. Если планируете использовать диван для сна, выбирайте модели с комфортным спальным местом.

Обивка

Предпочтительны практичные материалы, такие как мебельный гобелен, который прочен и легко чистится. Если в доме есть дети или питомцы, лучше остановиться на темных тонах, чтобы скрыть следы от грязи.

Конструкция

Обратите внимание на жесткость спинки и сиденья, чтобы диван служил долго и не провисал. Надежно закрепленные пружинные блоки и устойчивые ножки также играют важную роль в долговечности изделия.

Функциональность

Современные диваны могут быть оснащены различными функциями, такими как регулируемые подлокотники и спинки, встроенные механизмы трансформации для создания кровати, а также выдвижные ящики для хранения вещей.

Кроме того, выбирайте материал обивки с учетом своих предпочтений: кожаные модели выглядят стильно, но требуют более тщательного ухода, тогда как тканевые проще в очистке, но менее износостойкие.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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