Потолок как элемент дизайна: идеи для оригинального оформления

0:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Потолок в комнате часто остаётся без внимания, но при правильном оформлении он может стать настоящим украшением интерьера.

Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, CC BY-SA 4.0

Один из простых и эффектных способов — покраска потолка в контрастный цвет. Черный или ярко-красный оттенок добавит оригинальности и привлечёт взгляд.

Другие интересные решения включают узоры, граффити или картины, которые светятся в темноте. Это создаст уникальную атмосферу, которая выделит ваш потолок среди остальных.

Также можно использовать яркие обои с растительными мотивами, которые в спальне помогут настроиться на отдых и расслабление.

Уточнения

Потоло́к — нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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