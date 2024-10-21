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Оформление комнаты картинами: советы по созданию гармоничного интерьера

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Оформление интерьера картинами — это простой и действенный способ добавить индивидуальность и завершённость любому помещению.

Оформление комнаты картинами: советы по созданию гармоничного интерьера
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Подбор полотен должен соответствовать стилю комнаты: классический интерьер требует репродукций известных художников или пейзажей, а минимализм лучше подчеркнуть лаконичными абстракциями.

Для создания акцентов дизайнеры рекомендуют использовать одно-два больших полотна, размещая их над диваном, кроватью или в центральной части комнаты. Меньшие картины можно сгруппировать на одной стене или расставить по разным углам в качестве декоративных акцентов.

Важно помнить, что картины должны находиться на уровне глаз — это оптимальная высота для восприятия. Освещение также играет ключевую роль: лучше использовать мягкий рассеянный свет, избегая ярких бликов.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.

Картина в живописи — произведение изобразительного искусства, «относительно ограниченное от окружающей среды и предполагающее сосредоточенное, длительное восприятие с одной фиксированной точки зрения».

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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