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Текстиль для дома: выбираем ткани и цвета правильно

1:06
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Текстиль в интерьере — один из лучших способов придать комнате уют и создать комфортную атмосферу. С помощью правильно подобранных тканей можно подчеркнуть стиль помещения и добавить ему индивидуальности.

Текстиль для дома: выбираем ткани и цвета правильно
Фото: Flickr by DanaK~WaterPenny, CC BY 2.0

Начать стоит с выбора цветовой палитры. Текстильные изделия, такие как шторы, покрывала или подушки, определяют общую цветовую гамму комнаты. Нейтральные оттенки, такие как бежевый, серый и песочные тона, делают пространство визуально шире и придают ему спокойствие. Яркие акценты в виде подушек или ковриков добавят живости, но не перегрузят интерьер.

Выбор тканей также важен для создания нужной атмосферы. Натуральные материалы, такие как лен, хлопок или шерсть, привносят тепло и уют, тогда как шелк или жаккард с блеском добавят интерьеру современности и утонченности.

Кроме того, текстиль может помочь зонировать пространство, выделив функциональные зоны и сделав интерьер более организованным.

Уточнения

Тексти́ль - изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

Дизайн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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