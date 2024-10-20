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Как создать стильную и удобную прихожую: простые, но эффектные советы

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Прихожая — это первое, что видит человек, войдя в дом, поэтому важно сделать её уютной и стильной. При оформлении нужно учитывать несколько факторов.

Как создать стильную и удобную прихожую: простые, но эффектные советы
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Во-первых, размер пространства. Для небольшой прихожей подойдут светлые тона и зеркала, чтобы визуально расширить помещение. В просторной прихожей можно разместить большой шкаф, консоль и другие элементы мебели.

Во-вторых, стиль квартиры должен быть гармоничным. Если интерьер дома классический, подойдут светильники, комоды из дерева и зеркала с резными рамами. Для современного стиля лучше выбрать минималистичный декор с яркими акцентами.

Также важно обеспечить функциональность: предусмотреть места для хранения одежды, обуви и аксессуаров, а зонирование сделает пространство удобнее.

Завершить оформление помогут декоративные детали — картины, цветы и ковры, которые придадут прихожей завершённый образ.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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