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Ошибки при обустройстве балкона: как создать дополнительное комфортное пространство

0:53
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Во время пандемии балконы обрели новую роль в жизни людей. Места в квартире стало не хватать из-за удалённой работы и учёбы, но вместо перепланировки можно использовать балкон как дополнительное пространство. На нем можно обустроить рабочую зону, место для отдыха или игровую комнату для детей.

Ошибки при обустройстве балкона: как создать дополнительное комфортное пространство
Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, CC BY-SA 2.0

Основные ошибки при обустройстве балкона

Использование дешевых и недолговечных материалов, таких как пластиковые панели или линолеум. Лучше обновить материалы, которые были использованы при строительстве дома.

Перегруженность предметами мебели. Излишнее количество шкафов и вещей затрудняет уборку и делает пространство загроможденным.

Слишком крупная мебель. Для небольших балконов подойдут компактные варианты, которые оставляют больше свободного пространства.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

Кварти́ра — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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