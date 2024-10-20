Ошибки при обустройстве балкона: как создать дополнительное комфортное пространство

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Во время пандемии балконы обрели новую роль в жизни людей. Места в квартире стало не хватать из-за удалённой работы и учёбы, но вместо перепланировки можно использовать балкон как дополнительное пространство. На нем можно обустроить рабочую зону, место для отдыха или игровую комнату для детей.

Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, CC BY-SA 2.0

Основные ошибки при обустройстве балкона

Использование дешевых и недолговечных материалов, таких как пластиковые панели или линолеум. Лучше обновить материалы, которые были использованы при строительстве дома.

Перегруженность предметами мебели. Излишнее количество шкафов и вещей затрудняет уборку и делает пространство загроможденным.

Слишком крупная мебель. Для небольших балконов подойдут компактные варианты, которые оставляют больше свободного пространства.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.



Кварти́ра — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



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