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Тренды и лайфхаки: создаём комфортное жильё с продуманным дизайном

2:10
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Современный дизайн интерьера помогает создать нужную атмосферу как в квартирах, так и в частных домах, обеспечивая функциональность и комфорт. Независимо от того, нужно ли вам место для семейных вечеров или рабочий кабинет, грамотное проектирование интерьера помогает учесть все детали и адаптировать пространство под ваши нужды.

Тренды и лайфхаки: создаём комфортное жильё с продуманным дизайном
Фото: PxHere is licensed under CC0

Определение потребностей и решение проблем

Прежде чем начать оформление интерьера, стоит определить, какие изменения необходимы и какие проблемы требуют решения. Это может включать как стилистические, так и функциональные аспекты. Важно учитывать привычки семьи, чтобы понять, как организовать пространство, отмечает дизайнер Елизавета Родионова в беседе с РБК.

Создание функционального минимума

Одним из ключевых шагов является определение минимального набора комнат и элементов, которые обеспечат комфортное проживание. Эксперт советует исходить из предпочтений и потребностей семьи. Для кого-то важны личные комнаты для каждого, а для кого-то — просторная кухня-гостиная. Важно также продумать рабочие зоны и удобное расположение техники, например, стиральную машину в ванной комнате.

Зонирование пространства

Правильное разделение пространства на зоны — это основа комфортного интерьера. Даже в небольших квартирах можно создать удобные зоны для работы, отдыха и приготовления пищи. Зонирование помогает организовать интерьер и сделать его более функциональным.

Поиск стиля

Для создания уютного пространства совсем необязательно следовать строгим трендам. Важно ориентироваться на собственные предпочтения и комфорт. Можно смешивать стили, подбирая элементы, которые создают нужную атмосферу. 

Подбор материалов

После того, как план интерьера и стиль определены, можно переходить к выбору материалов. Это важный этап, который зависит от назначения помещений, так как разные комнаты требуют различных решений по отделке и материалам.

Уточнения

Интерье́р  — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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