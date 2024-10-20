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Что важно учесть при показе квартиры покупателю: мнение специалиста

1:31
Недвижимость

Почётный член Российской гильдии риэлторов и президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак в беседе с Pravda.ru поделился советами по организации показа квартиры для привлечения покупателей. Он отметил, что важным первым шагом является поддержание чистоты в квартире.

Что важно учесть при показе квартиры покупателю: мнение специалиста
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Эксперт подчеркнул, что покупка недвижимости — это эмоциональный процесс. Помещение должно иметь приятный, ненавязчивый аромат и комфортное освещение, не слишком яркое и не слишком тусклое. Важно создать уютную атмосферу и выделить положительные аспекты квартиры.

По его словам, универсального совета не существует. Также он отметил, что собственнику не рекомендуется проводить показ самостоятельно. Он сравнил эту ситуацию с судебным разбирательством, где лучше всего выступает адвокат, а не истец или ответчик, так как юрист знает, как отвечать на вопросы и избегать ненужной информации.

Какие документы и справки следует подготовить заранее?

"Для начала только одна нужна — выписка, в которой видно, что покупатель разговаривает с лицом, которое принимает решение. Потому что мало ли кто что показывает, время потеряли, обсудить обсудили, а потом оказалось, что вообще-то это не продаётся или цена другая, или условия какие-то. Чтобы покупатель понимал, что он разговаривает с лицом, принимающим решение", — заявил эксперт.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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