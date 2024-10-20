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Подготовка квартиры к продаже: маленькие хитрости для больших результатов

1:24
Недвижимость

Почётный член Российской гильдии риэлторов и президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак в беседе с Pravda.ru заявил, что эмоциональная составляющая играет ключевую роль при покупке недвижимости.

Подготовка квартиры к продаже: маленькие хитрости для больших результатов
Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

При этом важно, чтобы квартира выглядела привлекательно. В качестве подготовки не стоит рассчитывать на дорогие ремонты, так как новые владельцы часто вносят изменения по своему усмотрению.

Вместо этого стоит сосредоточиться на небольших, но эффективных улучшениях. Например, стоит обратить внимание на декор окон, особенно если вид из них не слишком привлекателен. Лёгкие изменения могут сделать квартиру более привлекательной для потенциальных покупателей.

Таким образом, лучше всего подойти к процессу продажи с учетом как практических, так и эмоциональных факторов, создавая обстановку, в которой покупатель сможет представить себя в новом жильё.

"Редко бывает так, что человек купил квартиру и радуется тому, что там всё - и занавесочки хорошие симпатичные висят, и мебель замечательная, и цвет стен нравится, и всё прочее. Бывает такое, но не часто. Поэтому вкладываться серьёзно в ремонт смысла нет. Потому что далеко не факт, что тот, кто покупает, ему все это понравится, что вам нравится".

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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