Как правильно продать долю в квартире: советы эксперта

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почётный член Российской гильдии риэлторов и президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак в беседе с Pravda.ru поделился рекомендациями по продаже доли в квартире.

Фото: Flickr by alanharder.ca, CC BY 2.0

Прежде всего, следует осознать, что продажа доли в квартире часто приводит к сложным ситуациям. Доли возникают, когда собственники имеют разные взгляды на дальнейшую судьбу имущества.

Например, если один владелец проживает в квартире, а другой — нет, возможны разногласия. Тот, кто живёт в квартире, может не желать продавать, в то время как другой хочет реализовать свою долю. В таких случаях собственники могут столкнуться с конфликтом, который заканчивается невыгодно для обеих сторон.

"Тот, который не живёт, не получит половину денег от стоимости квартиры, а получит значительно меньше, может быть, в 2 раза меньше, чем получил бы, если бы продали и поделили бы деньги пополам, просто потому что эта доля, так называемая "идеальная доля" особо никому не нужна. А покупать её будут, скорее всего, какие-то люди, которые имеют потом намерение отжать всё. И они не заплатят половину, естественно, а они заплатят гораздо меньше. Тот, который живёт, тоже ничего хорошего не получит", — считает эксперт.

Одним из возможных решений может стать продажа всей квартиры. Тот, кто живёт в квартире, может получить бОльшую часть денег, а другой — меньшую. Это позволит избежать конфликтов и потенциальных уголовных дел, которые могут возникнуть из-за недопонимания между сторонами.

"В ситуации, когда есть доли, это всегда ситуация внутренняя конфликтная. И разрешить её можно только нахождением компромисса, когда ни одна из сторон не получит того, чего хочет, хотела бы идеально, но получит лучшее из возможного решения, лучшее из худшего", — заключил Полторак.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комна.



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