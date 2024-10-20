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Выяснилось, какие квартиры стараются выбирать россияне

2:01
Недвижимость

Исследование "Росгосстраха" показало, что большинство россиян предпочитают новое жильё в новостройках на 3-8 этажах площадью 70-100 квадратных метров с ремонтом, гардеробной, просторной кухней и ванной. При этом каждый пятый готов потратить до 1 миллиона рублей на квартиру в хорошем районе.

Выяснилось, какие квартиры стараются выбирать россияне
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, CC0

58% опрошенных выбрали бы новостройку, а 42% — вторичное жильё. 43% уже живут в новостройках, 26% — в хрущёвках, 17% — в сталинских домах, а 14% — в брежневках.

Удобнее всего для большинства являются этажи с третьего по пятый и с пятого по восьмой. 22% выбирают этажи выше 15, а 14% предпочитают 1-2 или 8-14 этажи, сообщает Газета.Ru.

39% опрошенных нуждаются в квартире площадью 70-100 квадратных метров, 38% — более 100 квадратных метров, а 23% устроит недвижимость площадью 50-70 квадратных метров.

40% опрошенных отметили важность гардеробной, 38% — просторной кухни, 30% — большой ванной, 26% — лоджии или балкона. Каждый четвёртый указал на необходимость кладовки, 22% предпочли бы отдельные комнаты для каждого члена семьи, а 19% — несколько санузлов.

46% респондентов выбрали бы новостройки с чистовой отделкой, 24% — вторичное жильё с ремонтом, 10% — вторичное жильё с ремонтом и мебелью.

57% выбрали бы квартиру со свежим ремонтом, даже если она далеко от центра, 43% предпочли бы жильё ближе к центру.

48% готовы доплатить до 500 тысяч рублей за жильё в хорошем районе, треть — до 700 тысяч рублей, а каждый пятый — до 1 миллиона рублей.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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