Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В МАИ разработали уникальное решение по умной дефектоскопии
Свекла в новом свете: универсальная закуска с копченой паприкой
Устойчивость туши: секреты от профессионала
Какие неисправности не мешают езде, но опасны при ДТП
Выяснилось, какие квартиры стараются выбирать россияне
Тыква в сыром виде: как сохранить максимум витаминов и минералов
Римские руины и замки Везен-ла-Ромен
Украина снова начнёт транзит российской нефти в Венгрию
Росатом приступил к разработке новых высокопрочных материалов для атомной и космической отраслей

Продажи девелопера ЛСР в 2024 году упали на 21 процент

0:49
Недвижимость

За первые три квартала 2024 года девелоперская группа ЛСР зафиксировала снижение продаж недвижимости на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 115 миллиардов рублей.

Продажи девелопера ЛСР в 2024 году упали на 21 процент
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

В физическом выражении объём продаж сократился на 37% и составил 487 тысяч квадратных метров. Согласно информации от ЛСР, доля сделок с привлечением ипотечного кредитования составила 78%.

ЛСР является одним из крупнейших российских застройщиков жилой недвижимости и производителей строительных материалов. Девелоперские проекты компании реализуются в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

Уточнения

Девелопер (от англ. develop — развивать, разрабатывать, создавать, совершенствовать) — предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Авто
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень Аудио 
Автосалоны рассказали, куда деваются все непроданные машины
Авто
Автосалоны рассказали, куда деваются все непроданные машины Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Ракета Taurus. Дальнобойная и загадочная угроза от Североалантического блока НАТО Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Что делать с сидератами осенью
Что делать с сидератами осенью
Последние материалы
Выяснилось, какие квартиры стараются выбирать россияне
Тыква в сыром виде: как сохранить максимум витаминов и минералов
Римские руины и замки Везен-ла-Ромен
Украина снова начнёт транзит российской нефти в Венгрию
Росатом приступил к разработке новых высокопрочных материалов для атомной и космической отраслей
Витамин С разрушается: что нужно знать о чае с лимоном
Проблемы автомобилей из Кореи: что скрывается за низкими ценами
Как ухаживать за бородой: секреты от барбера
Продажи девелопера ЛСР в 2024 году упали на 21 процент
Тайская полиция разоблачила мошенническую сеть, обманывающую туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.