Продажи девелопера ЛСР в 2024 году упали на 21 процент

За первые три квартала 2024 года девелоперская группа ЛСР зафиксировала снижение продаж недвижимости на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 115 миллиардов рублей.
В физическом выражении объём продаж сократился на 37% и составил 487 тысяч квадратных метров. Согласно информации от ЛСР, доля сделок с привлечением ипотечного кредитования составила 78%.
ЛСР является одним из крупнейших российских застройщиков жилой недвижимости и производителей строительных материалов. Девелоперские проекты компании реализуются в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Екатеринбурге и Сочи.
Девелопер (от англ. develop — развивать, разрабатывать, создавать, совершенствовать) — предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости.
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