Продажи девелопера ЛСР в 2024 году упали на 21 процент

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За первые три квартала 2024 года девелоперская группа ЛСР зафиксировала снижение продаж недвижимости на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 115 миллиардов рублей.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

В физическом выражении объём продаж сократился на 37% и составил 487 тысяч квадратных метров. Согласно информации от ЛСР, доля сделок с привлечением ипотечного кредитования составила 78%.

ЛСР является одним из крупнейших российских застройщиков жилой недвижимости и производителей строительных материалов. Девелоперские проекты компании реализуются в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

Уточнения

Девелопер (от англ. develop — развивать, разрабатывать, создавать, совершенствовать) — предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости.



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