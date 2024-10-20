Советы по ведению домашнего хозяйства: как очистить чашку от чайного налёта

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Создание чистящей пасты

Сделайте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды. Паста должна иметь густую, но растекаемую консистенцию.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Нанесите пасту

Окуните мягкую кисть или губку в пасту и нанесите ее на участки с налетом на чашке. Аккуратно потрите участки круговыми движениями.

Дайте постоять

После скрабирования дайте пасте постоять на пластине в течение нескольких минут. Это позволяет пищевой соде поработать на разрыхление налета.

Почистите

Используйте щетку или губку, чтобы снова потереть чашку, уделяя особое внимание участкам с налетом. Сочетание пищевой соды и бережного скрабирования помогает удалить налет.

Промойте уксусом

Промойте чашку уксусом, чтобы дополнительно очистить и удалить оставшийся налет. Уксус выступает в качестве натурального чистящего средства.

Смойте теплой водой

Наконец, тщательно промойте чашку теплой водой, чтобы удалить любые остатки от процесса очистки.

Высушите и осмотрите

Полностью высушите чашку чистым полотенцем. Осмотрите чашку, чтобы убедиться, что весь налет был удален. При необходимости повторите процесс.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.



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