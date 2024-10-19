Премиальное жильё в Москве: рост спроса и сокращение средней площади квартир

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В третьем квартале 2024 года объем премиального жилья в старой Москве достиг 470 тысяч квадратных метров, что составляет 16% от общего среднемесячного предложения в 2,9 миллиона квадратных метров, согласно данным аналитиков девелоперской компании Tekta Group, которые были получены в октябре.

Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, CC BY 4.0

Пик спроса на премиальное жилье пришелся на сентябрь, когда его доля составила 17% от общего предложения (509 тысяч квадратных метров). В начале осени объем премиального жилья увеличился на 1,6% по сравнению с августом и на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля бизнес-класса также выросла с 49% до 51% за год, сообщает Газета.Ru.

Рост премиум-сегмента связан с увеличением первичного рынка жилья, который увеличился на 9,7% за год и на 1,7% за последний месяц. Эксперты объясняют это повышенным спросом на высококачественное жилье среди жителей столицы.

В премиум-сегменте наблюдается увеличение средней площади квартир на 3,5%, что свидетельствует о готовности покупателей вкладывать средства в улучшение жилищных условий. Средняя площадь квартиры в премиум-классе теперь равна 109,7 квадратных метров.

В бизнес-классе наблюдается иная картина: средняя площадь квартир уменьшилась на 3,9% с 62,1 до 59,6 квадратных метров. Это связано с ограниченной покупательской способностью и более сложный доступ к ипотечному кредитованию. Покупатели стали осознаннее относиться к выбору жилья, выбирая варианты без лишних метров, не несущих функциональной нагрузки. Например, вместо гардеробных покупатели отдают предпочтение кладовым, размещённым на этаже либо подземных парковках, за которые нужно меньше платить.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека.



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