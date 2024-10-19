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Как отмена льготной ипотеки повлияла на цены на новостройки в разных городах России

3:34
Недвижимость

В последние три месяца на рынке недвижимости произошли изменения. В некоторых городах цены на новостройки снизились, а в других остались на прежнем уровне.

Как отмена льготной ипотеки повлияла на цены на новостройки в разных городах России
Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, PDM

В Волгограде и Уфе цены на новостройки упали значительно. В Сочи и Самаре снижение было менее заметным. В остальных крупных городах цены остались на прежнем уровне. В Новосибирске же, напротив, наблюдается рост цен.

После отмены льготной ипотеки прошло уже больше трёх месяцев, и можно сделать первые выводы о ситуации на рынке недвижимости. Глобального падения цен на новостройки не произошло. Номинальные цены вряд ли значительно снизятся из-за инфляции.

Застройщики активно предлагают скидки и стимулируют спрос длительными рассрочками, чтобы удержать цены на прежнем уровне.

Как сообщает витрина недвижимости Restate. ru, в Волгограде с начала июля по середину октября наблюдалось значительное падение цен на новостройки. Средняя стоимость квадратного метра снизилась на 42 тысячи рублей, или на 27%. Это произошло из-за увеличения предложения и снижения спроса после 1 июля.

Волгоградская область находится на последнем месте по индексу доступности жилья. Без льготных программ жители не могут покупать новостройки в прежних объёмах. На вторичном рынке также наблюдается стагнация.

В Уфе цены снизились на 23 тысячи рублей, или на 14%. Интересно, что на вторичном рынке цены выросли, и готовые квартиры теперь стоят немного дороже, чем строящиеся.

В Сочи цены упали на 43 тысячи рублей с квадратного метра, но из-за высокой стоимости падение составило всего 8%. Несмотря на мораторий на новое строительство, предложение в премиальном сегменте увеличилось.

В Самаре квадратный метр подешевел на 8 тысяч рублей, или на 7%. В Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Красноярске снижение составило 1-2,5%. В Нижнем Новгороде и Перми цены остались на прежнем уровне. В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается небольшое подорожание новостроек.

В Москве за последние три месяца квадратный метр подорожал на 9 тысяч рублей, или на 2,5%. В течение всего прошлого года цены росли плавно и равномерно. На вторичном рынке изменений не произошло.

В Санкт-Петербурге цены растут на 1 тысячу рублей за квадратный метр в месяц, что ниже уровня инфляции. В августе застройщики активно привлекают покупателей скидками и рассрочками, номинально увеличивая цены.

В Новосибирске квадратный метр в новостройках подорожал на четверть, до 159 тысяч рублей, хотя цены были стабильны более двух лет. В Челябинске и Казани рост цен на первичном рынке составил 3,5-4%.

На вторичном рынке выделяются Сочи с ростом цен на 24% и Уфа с ростом цен на 18%. В этих городах стоимость любого жилья резко увеличилась. Однако снижения цен не наблюдается, за исключением двух вышеупомянутых городов.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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