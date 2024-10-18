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Специалисты подсчитали количество премиальных квартир в Москве

1:11
Недвижимость

По результатам третьего квартала 2024 года, количество предложений по продаже элитного жилья в исторической части Москвы составило 16% от всего объёма рынка.

Специалисты подсчитали количество премиальных квартир в Москве
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Таким образом, площадь квартир премиум-класса достигла 470 тысяч квадратных метров из общего объёма в 2,9 миллиона квадратов. Наивысший показатель был зафиксирован в сентябре, когда доля элитного жилья составила 17%, что соответствует 509 тысячам квадратных метров.

В начале осени предложение премиальных объектов увеличилось на 1,6% по сравнению с августом и на 3% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Доля бизнес-класса за год возросла с 49% до 51%, сообщает Газета.Ru.

Аналитики объясняют рост числа предложений в сегменте премиум-класса общим увеличением объёма первичного рынка жилья, который за год увеличился на 9,7%. Также тенденция связана с растущим интересом москвичей к качественному жилью.

Уточнения

Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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