Как изменился спрос на ипотеку в сентябре после нового повышения ключевой ставки

В сентябре 2024 года объем ипотечных кредитов, выданных «Сбером» по различным льготным программам, практически остался на уровне августа, согласно исследованию «Домклик».

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За первый месяц осени финансовое учреждение выдало 23,9 тысячи льготных ипотечных кредитов, что на 2,8% меньше по сравнению с данным показателем за последний месяц лета, отмечается в обзоре. «Доля льготной ипотеки не претерпела изменения и составила 48% от общего объема выдачи Сбербанка, увеличившись на 1 процентный пункт», передает РБК.

Интерес к льготному ипотечному кредитованию остался на прежнем уровне, хотя в середине сентября банк временно приостановил прием новых заявок на наиболее востребованную программу — семейную ипотеку, так как лимиты были исчерпаны из-за высокого спроса.

По данным экспертов, интерес к дальневосточной и арктической ипотеке также остался стабильным. В сумме на эти две программы пришлось 7% от общего числа выданных льготных кредитов, что всего на 0,3 процентных пункта ниже августовских показателей.

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