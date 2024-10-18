Как изменился спрос на ипотеку в сентябре после нового повышения ключевой ставки

В сентябре 2024 года объем ипотечных кредитов, выданных «Сбером» по различным льготным программам, практически остался на уровне августа, согласно исследованию «Домклик».
За первый месяц осени финансовое учреждение выдало 23,9 тысячи льготных ипотечных кредитов, что на 2,8% меньше по сравнению с данным показателем за последний месяц лета, отмечается в обзоре. «Доля льготной ипотеки не претерпела изменения и составила 48% от общего объема выдачи Сбербанка, увеличившись на 1 процентный пункт», передает РБК.
Интерес к льготному ипотечному кредитованию остался на прежнем уровне, хотя в середине сентября банк временно приостановил прием новых заявок на наиболее востребованную программу — семейную ипотеку, так как лимиты были исчерпаны из-за высокого спроса.
По данным экспертов, интерес к дальневосточной и арктической ипотеке также остался стабильным. В сумме на эти две программы пришлось 7% от общего числа выданных льготных кредитов, что всего на 0,3 процентных пункта ниже августовских показателей.
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