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Количество ипотечных кредитов, которые взяли россияне, снизилось на 50 процентов

1:45
Недвижимость

В Центральном федеральном округе (ЦФО) в начале осени банки предоставили 22,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 106,8 миллиарда рублей. По сравнению с августом прошлого года количество выданных кредитов снизилось на 54,3 %, а объём — на 56,7 %. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Центробанка по ЦФО.

Количество ипотечных кредитов, которые взяли россияне, снизилось на 50 процентов
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaShev, CC BY-SA 4.0

Средняя процентная ставка по ипотеке в ЦФО в августе 2024 года уменьшилась на один процентный пункт по сравнению с июлем и составила 9,9 %. Это объясняется тем, что большинство ипотечных займов продолжают выдаваться по государственным программам поддержки, сообщает Газета.Ru.

За первые восемь месяцев 2024 года также было предоставлено 6,6 тысячи ипотечных кредитов на покупку и строительство индивидуальных жилых домов на сумму 21,2 миллиарда рублей. Средняя ставка по этим кредитам составила 9,2 %.

С 1 июля 2024 года в России перестала действовать льготная ипотека под 8 %. После повышения ключевой ставки Центробанком 26 июля и 13 сентября её текущий уровень составляет 19 % годовых. Согласно данным сайта "Сравни.ру", только 2 % россиян готовы взять ипотеку при текущих рыночных ставках, превышающих 22 % годовых.

Уточнения

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

Ипоте́ка  — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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