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На рынке недвижимости Москвы предлагаются 5636 объектов стоимостью до 10 млн рублей

2:16
Недвижимость

На первичном рынке старой Москвы представлено 5636 объектов стоимостью до 10 миллионов рублей, из которых 3747 лотов — это квартиры и 1889 - апартаменты. Большая часть предложений относится к массовому сегменту (4583 лота), а 1053 объекта — это бизнес-класс.

На рынке недвижимости Москвы предлагаются 5636 объектов стоимостью до 10 млн рублей
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В Новой Москве на продажу выставлено 7410 лотов стоимостью до 10 миллионов рублей, среди которых 7131 квартира и 279 апартаментов. Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов отмечает увеличение количества доступных предложений благодаря скидкам от девелоперов, пишет Газета. Ru.

Однако 7277 объектов с ценой до 10 миллионов рублей имеют небольшую площадь — до 28 квадратных метров. Это указывает на их скорое вымывание с рынка из-за высокого спроса, уточняет Сырцов.

На первичном рынке старой Москвы самые доступные предложения включают квартиру за 4,6 миллиона рублей площадью 20,2 квадратных метра в Молжаниновском районе (север) и апартамент за 4,1 миллиона рублей площадью 12,8 квадратных метров в Очаково-Матвеевском районе (запад).

В Новой Москве доступные объекты представлены квартирой за 4,8 миллиона рублей площадью 21,8 квадратных метров в Щербинке (Новомосковский административный округ) и апартаментами за 7 миллионов рублей площадью 23,3 квадратных метров в Коммунарке (Новомосковский административный округ).

Эксперт отметил, что увеличение количества доступных объектов на фоне скидок свидетельствует о стремлении застройщиков адаптироваться к рыночным условиям и покупательским возможностям. Однако самые бюджетные квартиры, особенно с небольшой площадью, продаются довольно быстро, добавил эксперт.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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