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Полировка мебели: как её обновить самостоятельно

2:06
Недвижимость

Очистите поверхность

Начните с очистки поверхности мебели, чтобы удалить пыль, грязь. Используйте мягкую ткань или мягкий чистящий раствор, подходящий для вашего типа мебели. Прежде чем продолжить, убедитесь, что поверхность тщательно просушена.

Полировка мебели: как её обновить самостоятельно
Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, CC BY 3.0

Оцените состояние

Проверьте состояние мебели, чтобы определить, нуждается ли она в полировке. Ищите признаки износа, тусклости или царапин. Если поверхность выглядит блеклой или лишенной блеска, самое время обновить полировку.

Выберите правильный лак

Выберите подходящее средство для полировки мебели в зависимости от типа имеющейся у вас мебели и желаемой отделки. Существуют различные типы, такие как аэрозольные полироли, жидкие полироли или пастообразные воски. Прочтите инструкции на этикетке продукта, чтобы убедиться, что он совместим с вашей мебелью.

Нанесите лак

Возьмите чистую мягкую тряпочку или щетку для полировки и нанесите на нее небольшое количество полироли для мебели. Начните с тестирования полироли на небольшом, незаметном участке мебели, чтобы убедиться, что она не вызывает никаких побочных реакций или повреждений.

Полировка круговыми движениями

С помощью тряпки или щетки аккуратно вотрите полироль в поверхность мебели круговыми движениями. Равномерно покройте всю область. Продолжайте полировку до тех пор, пока не добьетесь желаемого блеска.

Удалите излишки лака

После полировки используйте отдельную чистую тряпку, чтобы удалить излишки полироли с поверхности мебели. Протрите в направлении волокон древесины, чтобы не оставить разводов или следов.

Бафф для блеска

При желании можно дополнительно усилить блеск, отполировав поверхность мебели. Возьмите сухую мягкую ткань и аккуратно отполируйте полированные участки круговыми движениями. Этот шаг помогает подчеркнуть естественную красоту и блеск мебели.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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