Декоративные одеяла: как часто нужно их стирать

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Нерегулярное использование

Если вы используете декоративные одеяла только время от времени, например, для особых случаев или в качестве декоративных акцентов, вам, возможно, не придется стирать их очень часто. Вы можете точечно очищать любые видимые пятна или грязь.

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Регулярное использование

Если вы регулярно используете декоративные одеяла, например, для уютного отдыха на диване или в качестве дополнительного слоя на кровати, рекомендуется стирать их каждые несколько недель или раз в месяц. Это помогает удалить скопившуюся пыль или запахи.

Видимая грязь или пятна

Если ваше декоративное одеяло заметно загрязнилось или испачкалось, лучше постирать его как можно скорее. Своевременное устранение пятен может повысить шансы на успешное удаление.

Шерсть домашних животных или аллергены

Если у вас есть домашние животные или если у вас или членов вашей семьи есть аллергия, вы можете стирать декоративные одеяла чаще. Шерсть домашних животных и аллергены могут накапливаться на одеялах, поэтому стирка их каждые 1-2 недели поможет сохранить их чистыми и свежими.

Следуйте инструкциям по уходу

Всегда проверяйте инструкции по уходу, предоставленные производителем. У них могут быть конкретные рекомендации по стирке и уходу за декоративными одеялами. Следуйте этим инструкциям, чтобы не повредить ткань или какие-либо декоративные элементы.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела.



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