Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полировка мебели: как её обновить самостоятельно
Вкусные эксперименты для здоровья: как разнообразить рацион четвероногого друга
Как нейросети помогут решить проблему водителей-дальнобойщиков
5 идеальных вариантов, куда поехать на ноябрьские праздники в России
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Астрономы открыли новую планету в звёздной системе Барнарда
Как вернуть малинник в тонус? Проверенный способ омоложения кустов осенью
Смерть за убийство. Почему в Древнем Египте так почитали кошек?
SuperJob: треть мужчин, зарабатывающих меньше жены, мечтают уволиться

Декоративные одеяла: как часто нужно их стирать

1:35
Недвижимость

Нерегулярное использование

Если вы используете декоративные одеяла только время от времени, например, для особых случаев или в качестве декоративных акцентов, вам, возможно, не придется стирать их очень часто. Вы можете точечно очищать любые видимые пятна или грязь.

Декоративные одеяла: как часто нужно их стирать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Регулярное использование

Если вы регулярно используете декоративные одеяла, например, для уютного отдыха на диване или в качестве дополнительного слоя на кровати, рекомендуется стирать их каждые несколько недель или раз в месяц. Это помогает удалить скопившуюся пыль или запахи.

Видимая грязь или пятна

Если ваше декоративное одеяло заметно загрязнилось или испачкалось, лучше постирать его как можно скорее. Своевременное устранение пятен может повысить шансы на успешное удаление.

Шерсть домашних животных или аллергены

Если у вас есть домашние животные или если у вас или членов вашей семьи есть аллергия, вы можете стирать декоративные одеяла чаще. Шерсть домашних животных и аллергены могут накапливаться на одеялах, поэтому стирка их каждые 1-2 недели поможет сохранить их чистыми и свежими.

Следуйте инструкциям по уходу

Всегда проверяйте инструкции по уходу, предоставленные производителем. У них могут быть конкретные рекомендации по стирке и уходу за декоративными одеялами. Следуйте этим инструкциям, чтобы не повредить ткань или какие-либо декоративные элементы.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Еда и рецепты
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки Аудио 
СМИ сообщают о массовом отравлении зефиром из "Пятёрочки" и "Перекрёстка"
Правда ТВ
СМИ сообщают о массовом отравлении зефиром из "Пятёрочки" и "Перекрёстка" Аудио 
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Еда и рецепты
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Противокорабельная ракета Sea Venom: современное оружие НАТО для морских сражений Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
Последние материалы
Смерть за убийство. Почему в Древнем Египте так почитали кошек?
SuperJob: треть мужчин, зарабатывающих меньше жены, мечтают уволиться
Коты-антидепрессанты: как пушистые друзья могут вылечить тревогу и плохое настроение
Автомобиль как отражение вашей личности
Хотите пышное цветение георгинов? Узнайте, как правильно им зимовать
Декоративные одеяла: как часто нужно их стирать
Тушеная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
От Кавказа до Сибири: 5 впечатляющих российских горнолыжных курортов
NASA: грозы на Земле могут быть радиоактивными
Как выявить мочекаменную болезнь у кошек и собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.