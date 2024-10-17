Стало известно, какие предпочтения у россиян по инфраструктуре в жилых комплексах

В настоящее время в сфере девелопмента наблюдается рост числа жилых комплексов с высококачественным благоустройством. При этом большинство проектных решений по-прежнему ориентировано на традиционные элементы развития территорий, такие как игровые зоны для детей, озеленение и площадки для животных. Эта информация представлена в публикации «Стройгазеты».
По данным опроса, более 82% россиян старше 18 лет стремятся к созданию инфраструктуры, способной стать местом встреч и приятного времяпрепровождения. Практически 81% респондентов выразили желание видеть в проекте уютные крыши с развитой зоной для различного досуга.
Такое стремление объясняется тем, что в российских городах уже имеется множество парков, тематических пространств и лаунж-зон, где жители могут проводить время в привычной атмосфере. Участники опроса отметили, что зонированная кровля, доступная исключительно для жителей, позволит им открыть для себя новые увлечения и мероприятия, которыми они смогут наслаждаться в компании семьи и друзей в безопасной обстановке.
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