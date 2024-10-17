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С начала реновации в 2017 году в Москве снесли 500 домов

В Москве по программе реновации снесли 500 домов
Недвижимость

По программе реновации в Москве снесено 500 зданий. В общей сложности расселено около 1,1 тысячи жилых домов, как сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы, передает ТАСС.

В Москве по программе реновации снесли 500 домов
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

С момента запуска программы реновации в Москве было демонтировано 500 старых жилых объектов. Расселение затронуло 1 073 дома. На месте снесенных зданий появятся новые жилые комплексы, соответствующие стандартам реновации, с просторными квартирами и благоустроенной придомовой территорией, сказано в пресс-релизе.

По словам Владислава Овчинского, главы департамента градостроительной политики, наибольшее количество сносов произошло на юго-востоке столицы — там снесено 76 объектов. "На западе было демонтировано 66 домов, а на востоке — 60. В настоящее время на местах сноса уже построены 23 новых здания, а еще 115 находятся на стадии строительства, добавил Овчинский.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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