Машино-место в новостройке: эксперты рассказали, насколько выгодно покупать парковочное место

Российские граждане стали активнее инвестировать в паркинги, расположенные в новых жилых комплексах, стремясь таким образом заработать. Однако специалисты предостерегают: порой более разумно будет вложить средства в банковский депозит, чем осуществлять подобные покупки.
На практике самые значительные приросты цен характерны для паркингов в престижных жилых комплексах. Кроме того, жильцы таких комплексов часто имеют несколько автомобилей, что может подтолкнуть их к покупке интересующих вариантов.
Главное преимущество заключается в том, что деньги не остаются без дела, а служат на благо. Купленное парковочное место можно сразу сдать в аренду, а позже — продать. Однако стоит помнить, что цены на паркинги не растут так стремительно, как на жилые площади. Период окупаемости тоже может быть достаточно долгим — от 12 до 25 лет. Тем не менее, если выбрать комплекс с высокой плотностью населения и дефицитом парковочных мест, то за счет увеличенной стоимости аренды можно сократить этот срок на несколько лет.
Эксперты, принявшие участие в опросе, советуют внимательно подойти к выбору жилого комплекса и его местоположения. Важно убедиться, что приобретенное парковочное место будет пользоваться спросом.
Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.