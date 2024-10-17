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Машино-место в новостройке: эксперты рассказали, насколько выгодно покупать парковочное место

Россиянам рассказали, выгодно ли покупать парковочное место в новостройке
1:24
Недвижимость

Российские граждане стали активнее инвестировать в паркинги, расположенные в новых жилых комплексах, стремясь таким образом заработать. Однако специалисты предостерегают: порой более разумно будет вложить средства в банковский депозит, чем осуществлять подобные покупки.

Россиянам рассказали, выгодно ли покупать парковочное место в новостройке
Фото: commons.wikimedia.org by Н005, PDM

На практике самые значительные приросты цен характерны для паркингов в престижных жилых комплексах. Кроме того, жильцы таких комплексов часто имеют несколько автомобилей, что может подтолкнуть их к покупке интересующих вариантов.

Главное преимущество заключается в том, что деньги не остаются без дела, а служат на благо. Купленное парковочное место можно сразу сдать в аренду, а позже — продать. Однако стоит помнить, что цены на паркинги не растут так стремительно, как на жилые площади. Период окупаемости тоже может быть достаточно долгим — от 12 до 25 лет. Тем не менее, если выбрать комплекс с высокой плотностью населения и дефицитом парковочных мест, то за счет увеличенной стоимости аренды можно сократить этот срок на несколько лет.

Эксперты, принявшие участие в опросе, советуют внимательно подойти к выбору жилого комплекса и его местоположения. Важно убедиться, что приобретенное парковочное место будет пользоваться спросом.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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