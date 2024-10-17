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СМИ: частные дома подешевели в 54 регионах России

Во многих регионах подешевели частные дома
1:10
Недвижимость

В третьем квартале 2024 года в России наблюдается снижение цен на частные дома в 54 регионах, сообщает РИА Новости ссылаясь на данные «Мир квартир».

Во многих регионах подешевели частные дома
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В то же время жилье подорожало в 31 из 85 исследованных областях. Наибольшее увеличение цен фиксируется в Магаданской области, где они выросли на 12 процентов, а также в Ингушетии (плюс 8 процентов), Тюменской области (плюс 7 процентов), а также Владимирской и Калужской областях, где рост составил по 6 процентов.

Значительное падение цен произошло в Мурманской области (минус 9 процентов), Томской области (минус 9 процентов), Московской области (минус 7 процентов), Санкт-Петербурге (минус 7 процентов) и Смоленской области (минус 7 процентов). В Москве стоимость жилья снизилась на 0,4 процента. В среднем по стране цены упали на 1 процент, составив 7,1 миллиона рублей.

Уточнения

Магада́нская о́бласть — субъект Российской Федерации на северо-востоке страны, относится к районам Крайнего Севера.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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