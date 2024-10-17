В новостройках Москвы спрос на квартиры маленьких площадей упал с 70% до 40%

Продажи жилья в новостройках упали вдвое после завершения льготной ипотеки

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Москве наблюдается снижение интереса к квартирам малой площади: спрос упал с 70% до 40%. Вместо этого покупатели начали активно рассматривать двух- и трехкомнатные квартиры, на которые спрос увеличился в два раза. Аналитики связывают эти изменения с отменой программы льготной ипотеки.

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По итогам третьего квартала 2024 года структура спроса на новостройки в Москве претерпела значительные изменения. К такому выводу пришли специалисты агентства «Инком-Недвижимость», как сообщают медиа-ресурсы РБК.

Аналитики объясняют данное явление отменой льготной ипотеки. «При низких ставках ипотечных кредитов многие квартиры покупались как инвестиции. Сейчас же покупка недвижимости стала необходимостью для семей, особенно имеющих детей, которые ищут минимум двухкомнатные квартиры», — говорится в исследовании.

Также заметен другой тренд: интерес к жилью смещается из столицы в Подмосковье. Это изменение связано с разницей в ценах между различными районами московской агломерации, что становится ощутимой проблемой на фоне высоких ипотечных ставок.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.





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