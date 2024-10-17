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Почти непригодна для жизни: какая стоимость аренды крошечной квартиры-студии в Москве

1:27
Недвижимость

Как сообщает Москва 24, в столице России стали популярны крошечные квартиры-студии. Можно ли жить в таких квартирах, сколько они стоят?

Почти непригодна для жизни: какая стоимость аренды крошечной квартиры-студии в Москве
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Цены на квартиры-студии

К примеру, на окраине Москвы аренды квартиры-студии маленького размера стоит 15 тысяч рублей. В комнате помещается кровать, маленький стол и стул.

В апартаментах в 10 квадратных метров в Котловке помещаются даже шкафчики, диван, маленький столик и чайник. Кроме того, там даже есть отдельная ванная комната. Стоит такая студия 27 тысяч рублей. 

Если нужна студия и с ванной комнатой, и с кухней, то она будет стоить примерно 35 тысяч рублей.

Возможно ли жить в таких квартирах

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал, что подобные варианты жилья непригодны для постоянного проживания. Кроме того, сейчас подняли нормативы для минимальной площади квартиры. Для однокомнатной они составляют 28 квадратных метров. Но аренда маленьких квартир-студий выгодна, она популярна среди студентов.

Психолог Михаил Хорс считает, что жизнь в маленьком помещении может негативно отразиться на психическом здоровье. Из-за этого может появиться тревожность, клаустрофобия. 

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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