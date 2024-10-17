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Как убрать заломы с кроссовок: самые эффективные методы

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Недвижимость

Как избавиться от заломов на кроссовках с помощью бумаги

Наполните кроссовки мягкой бумагой или тканью и оставьте на ночь, чтобы разгладить заломы. После этого смочите тряпку, отожмите воду и аккуратно протрите складки. Затем наполните обувь бумагой и оставьте сохнуть. 

Как убрать заломы с кроссовок: самые эффективные методы
Фото: Openverse by kikfoto, CC BY-ND 2.0

Как убрать заломы с кроссовок с помощью утюга

Приложите к обуви влажное полотенце и нагрейте утюг на поверхности в течение 15-20 секунд. Проверьте состояние своей обуви. Если заломы все же остались, повторите процедуру еще раз. Если лайфхак с утюгом требует много повторений, следите за тем, чтобы полотенце не пересыхало — постоянно мочите его.

Как предотвратить заломы на обуви

Чтобы не допустить заломов в кроссовках, можно использовать специальные приспособления. Протекторы от заломов на обуви, вставки в обувь. Они разгладят заломы.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.


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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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