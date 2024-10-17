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Россияне предпочитают искать мастеров для ремонта на основании рекомендаций знакомых

2:01
Недвижимость

Исследование, проведённое сервисами "Работа.ру" и "Ремонт со СберУслугами", выявило, что большинство россиян (44%) предпочитают обращаться за помощью в ремонте к своим друзьям и знакомым.

Россияне предпочитают искать мастеров для ремонта на основании рекомендаций знакомых
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Руководитель проектов сервиса "Ремонт со СберУслугами" Полина Цветкова подчеркнула, что россияне в первую очередь полагаются на отзывы и рекомендации своих близких при выборе специалистов для ремонта. Только 11% респондентов используют онлайн-сервисы для поиска мастеров, а социальные сети — лишь 2%. При этом 43% опрошенных отметили, что никогда не обращались за помощью и выполняли все ремонтные работы самостоятельно, сообщает Газета.Ru.

Большинство россиян (75%) считают важным спрашивать мнение друзей о мастерах, чтобы оценить качество их работы. 19% обращаются за контактами подрядчиков к своим знакомым специалистам, в то время как 6% предпочитают выбирать мастеров самостоятельно.

Время, затрачиваемое на поиск специалистов, варьируется: 14% справляются менее чем за день, 11% — за 1-3 дня, 13% — за 4-6 дней, а 22% — около недели. По 8% респондентов готовы искать помощников в течение 2-3 недель или 1-2 месяцев. Четверть опрошенных (24%) отметили, что время поиска зависит от сложности ремонта.

Среди дополнительных услуг, которые заказывают респонденты, лидирует подбор материалов (33%). Консультации по освещению и ландшафтному дизайну получили по 11% голосов, 3D-визуализация и проектирование — по 13%. Дизайн-проект отметили 8% участников исследования, а 6% выбрали услуги по декорированию. Треть опрошенных (32%) не заказывали ничего из предложенного списка.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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