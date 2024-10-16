Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарик Харламов назвал свою самую большую психологическую травму детства
Мнение ветеринаров: можно ли котам есть бекон
Слуцкий: российскую сборную по футболу не приглашают в Азию
Ветеринар прокомментировала гибель кошки из-за шампуня в Тюменской области: важно не скупиться
Врач-эндокринолог высказалась о возможном снижении либидо на фоне приёма Оземпика
Осень — время путешествий: топ-5 направлений в России
Новая Toyota Corolla 2026 года: гибридные технологии и улучшенная аэродинамика
Беременная жена Курбана Омарова назвала пол своего ребёнка
Проблемы с волосами: ищем причины внутри организма

Дизайнер интерьера: ключевые аспекты и перспективы профессии

2:13
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Дизайн интерьера — это многогранная профессия, сосредоточенная на создании визуально привлекательных и функциональных пространств. Дизайнеры работают над оформлением жилых и коммерческих помещений, таких как рестораны и офисы.

Дизайнер интерьера: ключевые аспекты и перспективы профессии
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Кто такой дизайнер интерьера?

Дизайнер интерьера — специалист, разрабатывающий оформление помещений, основываясь на эстетических и функциональных принципах. Дизайнеры могут вдохновляться природой, искусством, историей.

Ключевым является создание проектов, которые гармонично сочетают красоту и удобство. Например, кухня должна быть не только стильной, но и удобной для готовки, с правильным освещением и достаточным количеством рабочих поверхностей.

Обязанности

Разработка интерьеров. Обсуждение пожеланий и бюджета с заказчиком, создание нескольких вариантов планировки.

Использование программного обеспечения. Владение инструментами для проектирования, такими как ArchiCAD и SketchUp.

Подбор материалов. Создание спецификаций для отделки и мебели.

Контроль за реализацией проекта. Следить за качеством работы и соблюдением сроков.

Коммуникация с заказчиком. Поддержание контакта на протяжении всего процесса ремонта.

Зарплата

Заработок дизайнера интерьера варьируется в зависимости от опыта и типа занятости. В 2024 году средняя зарплата составила 79,9 тыс. руб. Для начинающих специалистов она колеблется от 25 до 100 тыс. руб., в то время как опытные дизайнеры могут зарабатывать от 100 до 180 тыс. руб. Ведущие дизайнеры получают 250 тыс. руб. и выше.

Как стать дизайнером интерьера?

Для поступления на специальность "Дизайн интерьера" необходимо сдать ЕГЭ по математике, русскому языку и другим предметам. Кроме того, абитуриенты должны предоставить творческое портфолио или пройти испытания в вузах.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно обрезать черешню осенью: советы для идеального урожая
Садоводство, цветоводство
Как правильно обрезать черешню осенью: советы для идеального урожая Аудио 
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Еда и рецепты
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Самолёт разведки RC-135W Rivet Joint. Западный невидимый глаз в небе Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
"Когда последний конь умрёт, мир рухнет". Почему в Кремлёвском полку голландские лошади
Почему за рулём не надо крутить головой и зачем щипать себя за веко — советы офтальмолога (видео)
Отдых во Владивостоке подорожает: новый туристический налог уже в 2025 году
Пираты: истории самых известных морских разбойников
Почему ваша кошка отказывается от еды: основные причины
Депутаты Госдумы рассказали, сколько на самом деле платят за обеды в думской столовой
Массаж и уход для лица 35+: как сохранить упругость и сияние кожи
Топ-3 низкокалорийных завтрака: они помогут похудеть, и вы не будете голодны
До какого уровня нужно белить деревья
Выдыхаешь, когда получается: командир с позывным Сава уничтожил более 50 дронов ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.