Максимум из каждого метра: простые решения для оптимизации пространства в квартире

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Неправильный выбор мебели или планировки может уменьшить пространство в квартире. Но есть простые решения, которые помогут максимально эффективно использовать площадь.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

1. Умная планировка

Правильное зонирование — ключ к эффективному использованию пространства. Объединяйте различные помещения, например, кухню и гостиную, для создания более функциональной площади. Задействуйте каждую нишу и угол, минимизируя число отдельно стоящих шкафов. Оптимальный вариант — отдельная гардеробная для хранения.

2. Объединение функций

Экономьте квадратные метры, объединяя функции разных пространств. Например, можно совместить кухню с гостиной или столовую с кабинетом. Используйте раздвижные перегородки и ширмы для создания гибкого зонирования, что сделает пространство более универсальным и компактным.

3. Ниши и антресоли

Используйте ниши для хранения, например, закрыв их раздвижными панелями. Если потолки высокие, создайте антресоли или второй свет для дополнительного пространства. Это место можно использовать для хранения или размещения предметов интерьера.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



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