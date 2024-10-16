Интерьер 2025: от этих решений точно стоит отказаться

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Тренды в интерьере постоянно меняются, и то, что считалось модным вчера, может потерять актуальность уже сегодня. Дизайнеры поделились, какие элементы интерьера выйдут из моды в 2025 году.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Единый стиль и минимализм

Сплошной минимализм и однообразие стилей будут на выходе. Вместо этого стоит комбинировать предметы из разных стилей, используя общую цветовую палитру и текстуры.

Стиль лофт

Кирпичные стены и индустриальный стиль утратили свою популярность. Если у вас уже есть кирпичная отделка, лучше сосредоточиться на современных интерпретациях.

Ткани и текстуры

Грубые ткани, такие как букле, и бархатная обивка мебели теряют свою привлекательность. Вместо них лучше выбирать легкие текстуры, например, микровельвет.

Монохромные цвета

Спокойные серые и бежевые оттенки перестали радовать глаз. В 2025 году актуальнее будет добавление ярких акцентов и красок в интерьер.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо.



Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.



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