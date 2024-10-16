Интерьер 2025: от этих решений точно стоит отказаться

Тренды в интерьере постоянно меняются, и то, что считалось модным вчера, может потерять актуальность уже сегодня. Дизайнеры поделились, какие элементы интерьера выйдут из моды в 2025 году.
Сплошной минимализм и однообразие стилей будут на выходе. Вместо этого стоит комбинировать предметы из разных стилей, используя общую цветовую палитру и текстуры.
Кирпичные стены и индустриальный стиль утратили свою популярность. Если у вас уже есть кирпичная отделка, лучше сосредоточиться на современных интерпретациях.
Грубые ткани, такие как букле, и бархатная обивка мебели теряют свою привлекательность. Вместо них лучше выбирать легкие текстуры, например, микровельвет.
Спокойные серые и бежевые оттенки перестали радовать глаз. В 2025 году актуальнее будет добавление ярких акцентов и красок в интерьер.
Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо.
Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.
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