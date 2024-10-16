Влияние цвета на интерьер: как правильно сочетать оттенки

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Цвет — это ключевой инструмент для дизайнеров, позволяющий изменить восприятие пространства и создать нужное настроение. Важность правильного выбора цветовой гаммы сложно переоценить, ведь она может как украсить интерьер, так и испортить его.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Каждый цвет способен оказывать уникальное влияние на эмоции и восприятие окружающего пространства.

Правило 60:30:10

Это правило подразумевает, что в вашем интерьере должно быть три основных элемента: 60% основного цвета, 30% дополнительного и 10% акцентного.

Основной цвет — это цвет стен, пола и обивки мебели.

Дополнительный цвет — используется для мебели и текстиля.

Акцентный цвет — добавляется через яркие аксессуары, такие как подушки или светильники.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.