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Влияние цвета на интерьер: как правильно сочетать оттенки

Советы по интерьеру: как добавить тёплые акценты в холодный интерьер

1:27
Недвижимость

Краска

Выбирайте теплые оттенки, такие как красный, оранжевый или желтый, для акцентных стен или мебели. Эти цвета могут мгновенно добавить тепла и яркости пространству.

Советы по интерьеру: как добавить тёплые акценты в холодный интерьер
Фото: PxHere is licensed under CC0

Текстиль

Используйте текстиль теплых тонов, например, шторы, ковры или декоративные подушки. Ищите ткани в оттенках красного, оранжевого или золотого, чтобы создать уютную атмосферу.

Произведения искусства и декор

Повесьте на стены картины или гравюры с теплыми цветовыми решениями. Кроме того, выберите декоративные предметы, такие как вазы, свечи или скульптуры в теплых тонах, чтобы придать пространству уютную атмосферу.

Освещение

Выбирайте лампочки теплого тона, чтобы заменить холодные белые лампы или лампы дневного света. Теплое освещение может создать уютную атмосферу и сделать комнату более привлекательной.

Обивка мебели

Подумайте о замене обивки или добавлении чехлов теплых тонов к предметам мебели. Это может преобразить общий вид и ощущение комнаты.

Акцентные детали

Используйте акцентные предметы теплых тонов, такие как пледы, одеяла или подушки оттенков красного, оранжевого или желтого. Эти небольшие дополнения могут иметь большое значение для создания теплой и уютной атмосферы.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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