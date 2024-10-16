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Как очистить экран ноутбука без специальных чистящих средств: простой способ

1:28
Недвижимость

Подготовьте свой ноутбук

Выключите ноутбук и отключите его от источника питания. Это обеспечивает безопасность и предотвращает возможные повреждения.

Как очистить экран ноутбука без специальных чистящих средств: простой способ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Соберите необходимые материалы

Найдите чистую салфетку из микрофибры, которая бережно относится к экрану и не царапает его. Если у вас нет салфетки из микрофибры, вы можете использовать мягкую ткань без ворса, например, хлопчатобумажную футболку.

Протрите экран

Возьмите салфетку из микрофибры и аккуратно протрите дисплей ноутбука круговыми движениями. Избегайте чрезмерного давления, чтобы не повредить экран. Уделите внимание участкам с отпечатками пальцев.

Устранение стойких отпечатков пальцев

Если отпечатки пальцев не сходят легко, слегка смочите ткань дистиллированной водой или используйте небольшое количество изопропилового спирта. Не распыляйте жидкость непосредственно на экран. Вместо этого слегка смочите ткань и продолжайте протирать.

Протрите влажной тканью

С помощью влажной ткани аккуратно протрите экран круговыми движениями. Следите за тем, чтобы не переувлажнить ткань и не допустить попадания жидкости в отверстия или порты ноутбука.

Удалите влагу и разводы

После того как вы очистите весь экран, используйте сухую часть ткани, чтобы стереть остатки влаги или разводов.

Уточнения

Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносной компьютер, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатуру, тачпад и аккумуляторные батареи) или подключены дополнительно, такие как компьютерная мышь, монитор, внешние модули и интерфейсы.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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