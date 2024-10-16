Как очистить экран ноутбука без специальных чистящих средств: простой способ

Выключите ноутбук и отключите его от источника питания. Это обеспечивает безопасность и предотвращает возможные повреждения.
Найдите чистую салфетку из микрофибры, которая бережно относится к экрану и не царапает его. Если у вас нет салфетки из микрофибры, вы можете использовать мягкую ткань без ворса, например, хлопчатобумажную футболку.
Возьмите салфетку из микрофибры и аккуратно протрите дисплей ноутбука круговыми движениями. Избегайте чрезмерного давления, чтобы не повредить экран. Уделите внимание участкам с отпечатками пальцев.
Если отпечатки пальцев не сходят легко, слегка смочите ткань дистиллированной водой или используйте небольшое количество изопропилового спирта. Не распыляйте жидкость непосредственно на экран. Вместо этого слегка смочите ткань и продолжайте протирать.
С помощью влажной ткани аккуратно протрите экран круговыми движениями. Следите за тем, чтобы не переувлажнить ткань и не допустить попадания жидкости в отверстия или порты ноутбука.
После того как вы очистите весь экран, используйте сухую часть ткани, чтобы стереть остатки влаги или разводов.
Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносной компьютер, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатуру, тачпад и аккумуляторные батареи) или подключены дополнительно, такие как компьютерная мышь, монитор, внешние модули и интерфейсы.
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