Как отбелить и продезинфицировать пластиковую посуду: простые, но эффективные способы

Для начала нужно правильно помыть пластик. Для дезинфекции используют специальное антибактериальное мыло или жидкий антисептик.
Для очистки пятен и желтизны лучше всего использовать мыло, губку и отбеливающие средства, которые подходят для пластика. Медицинский спирт также поможет вам убить бактерии на пластике. Если пятна сильные, замочите пластик в воде и отбеливайте максимум 10-15 минут.
Вы можете продезинфицировать пластик с помощью приборов. Для этого можно использовать микроволновую печь или посудомоечную машину. Для стерилизации поместите контейнер или другую пластиковую посуду в микроволновую печь на 1-2 минуты. Будьте осторожны, так как высокие температуры могут расплавить пластик.
Для отбеливания также можно использовать раствор лимонной кислоты и воды, пищевую соду, жесткие губки и щетки.
Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.
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