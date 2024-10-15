Как отбелить и продезинфицировать пластиковую посуду: простые, но эффективные способы

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Как отбеливать пластик

Для начала нужно правильно помыть пластик. Для дезинфекции используют специальное антибактериальное мыло или жидкий антисептик.

Фото: commons.wikimedia. org by Moebius1, CC BY-SA 3.0

Для очистки пятен и желтизны лучше всего использовать мыло, губку и отбеливающие средства, которые подходят для пластика. Медицинский спирт также поможет вам убить бактерии на пластике. Если пятна сильные, замочите пластик в воде и отбеливайте максимум 10-15 минут.

Вы можете продезинфицировать пластик с помощью приборов. Для этого можно использовать микроволновую печь или посудомоечную машину. Для стерилизации поместите контейнер или другую пластиковую посуду в микроволновую печь на 1-2 минуты. Будьте осторожны, так как высокие температуры могут расплавить пластик.

Для отбеливания также можно использовать раствор лимонной кислоты и воды, пищевую соду, жесткие губки и щетки.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.



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