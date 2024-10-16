Эксперт Ракута объяснил, как можно сэкономить на аренде квартиры

2:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор времени для аренды жилья может существенно влиять на финансовые затраты и условия договора. Сезонные колебания на рынке недвижимости играют важную роль: в некоторые месяцы ставки могут снижаться, а в другие — расти. Однако в последние годы ситуация на рынке аренды изменилась, и привычная сезонность уступила место новым факторам. Об этом сообщил эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с Ньюсинфо.

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Дмитрий Ракута отметил, что сезонность всегда была важным фактором на рынке недвижимости. Самые выгодные месяцы для аренды, по словам эксперта, — это после новогодних праздников (середина января) и летние месяцы (июнь — середина августа).

Однако за последние 1,5-2 года наблюдается обратная тенденция: сезонность перестала быть определяющим фактором для снижения арендной ставки. Сейчас спрос на аренду очень высокий, а предложений не так много. Даже те объекты, которые ранее плохо сдавались, сейчас пользуются большим спросом, отметил риелтор.

Конец августа — начало сентября — это период, когда студенты поступают в университеты и школы, и это самый пик спроса на аренду. В это время хорошие предложения уже разобраны, и цены на них выше. Поэтому эти месяцы считаются наиболее прибыльными для арендодателей. Если вы планируете арендовать квартиру в сентябре, будьте готовы к тому, что цены будут выше, предупредил специалист.

"Если все-таки задача — найти хороший объект и задача — получить максимальную скидку, то это нужно делать как раз в начале летнего сезона — в июле и на перспективу дальнейшей аренды. Это будет самое оптимальное. Если, например, заезжать и снимать квартиру с начала августа и уже плавно переходить дальше в сентябрь, октябрь и так далее, тогда возможно получить какой-то дисконт от собственника", — сказал Дмитрий Ракута.

В целом, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в хорошем комплексе в Московском регионе сейчас составляет от 80 до 100 тысяч рублей, если речь идёт об удобном местоположении и неплохом комплексе, напомнил риелтор.

Эксперт добавил, что помимо времени года, на стоимость аренды влияют следующие факторы:

Транспортная доступность: Чем ближе квартира к общественному транспорту, тем выше её стоимость.

Состояние ремонта: Если вы готовы снять квартиру с "бабушкиным ремонтом" или комнату, это может снизить стоимость аренды.

Долгосрочный договор аренды: При заключении долгосрочного договора арендодатель может предоставить небольшой дисконт.

Также стоит учитывать, что объединение с другими арендаторами для совместной аренды может помочь сэкономить.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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