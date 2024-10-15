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Где в Москве и Подмосковье сосредоточено больше всего непроданных квартир в новостройках

4:40
Недвижимость

На начало октября текущего года в Москве и Московской области в продаже находится около 100 тысяч квартир в новостройках. Примерно 70% из них приходится на столицу, а остальные 30% — на Подмосковье, преимущественно на районы, прилегающие к МКАД.

Где в Москве и Подмосковье сосредоточено больше всего непроданных квартир в новостройках
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Наибольшее количество непроданных квартир сосредоточено в Южном административном округе Москвы — 9075 штук в 20 жилых комплексах, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

В Новомосковском округе, который находится за пределами МКАД, в открытой продаже от застройщиков представлено 8856 квартир. Из них 90% — это 7999 квартир — приходится на два девелопера: "А101" (4396 квартир) и "Самолёт" (3603 квартиры) в их 11 проектах.

Ленинский район Московской области, расположенный сразу за МКАД, занимает третье место по объему предложения на первичном рынке с 7702 квартирами. Около 2000 из них также принадлежат Группе "Самолёт". Чуть меньше непроданных квартир — 7251 — находится в Западном административном округе Москвы.

Среди застройщиков лидером является ГК "ПИК" с 16 264 квартирами в продаже. Это связано с доминирующим положением компании на московском рынке: продажи открыты в 55 жилых комплексах, включая такие как "Измайловский лес", где нереализованными остались всего 9 квартир.

"В московском регионе налицо прямая корреляция непроданных остатков с объемами текущего строительства: кто возводит больше всего жилья, тот и обладает самыми большими "запасами". Большинство непроданных квартир — это лоты в строящихся домах, причем, как правило, с отдаленным сроком сдачи. В готовых же их, как правило, не так уж много", — объяснил исполнительный директор Витрины недвижимости Restate Андрей Добрый.

На втором месте по количеству квартир в продаже находится Группа "Самолёт" с 11 381 лотом. За ней следуют "А101" (8 581), Группа ЛСР (4 990), ДСК-1 (4 192) и ГК ФСК (3 854). В общей сложности на ТОП-6 столичных застройщиков приходится 49 262 квартиры, что составляет примерно 60% всего предложения. За ними следует MR Group с 3429 квартирами, причем почти треть из них приходится на один проект — City Bay.

У таких крупных девелоперов, как "Гранель", "Кортрос", INGRAD, Level Group, "Главстрой", "Аквилон" и "Донстрой", нереализованными остаются от 1 до 2 тысяч квартир.

Если рассматривать конкретные жилые комплексы, то самый большой объем предложения — более 2600 лотов, что составляет около 45% от общего количества, — представлен в "Бунинских кварталах" от "А101". Из 17 домов комплекса пока не сдано ни одного.

На втором месте — также масштабный квартал от того же застройщика — "Скандинавия". Из 109 корпусов 68 уже сданы, но почти все квартиры в продаже находятся в строящихся домах со сроками сдачи в 2024–2026 годах.

Примерно такая же ситуация наблюдается и у следующих фигурантов ТОП-20: ЖК "Новые Ватутинки. Заречный" от "Стройком" и "Дзен кварталы" от "А101" — это проекты без сданных корпусов. Зато в ЖК "Лучи" и "UP-квартал Римский" большинство домов уже построено, но предложение сконцентрировано в строящихся корпусах с отдаленными сроками сдачи.

Таким образом, в московской агломерации при небольшом количестве долгостроев наибольший выбор квартир наблюдается в самых крупных проектах, расположенных в районе МКАД (примерно в пределах 2 км от него). По всей видимости, эта ситуация сохранится при текущих условиях ипотечных ставок, объемах вывода новых объектов и спроса на жилье в столичном регионе.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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