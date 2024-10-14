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Советы по интерьеру: выбор оттенков для комнаты с высокими потолками

2:03
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Оцените естественное освещение

Наблюдайте, как естественный свет проникает в комнату. Если она получает много солнечного света, вы можете выбрать более светлые цвета, которые не сделают комнату слишком яркой. Если в комнате не хватает естественного света, вы можете выбрать более теплые или яркие цвета.

Советы по интерьеру: выбор оттенков для комнаты с высокими потолками
Фото: commons.wikimedia.org by Crsmithscotland, CC BY-SA 4.0

Подумайте о потолке

Подумайте о том, чтобы покрасить потолок в другой цвет, чем стены, чтобы добавить глубины и объема. Вы можете выбрать более светлый оттенок, если хотите визуально опустить потолок, или более темный оттенок, чтобы подчеркнуть высоту.

Гармонизация с существующими элементами

Учитывайте существующие элементы в комнате, такие как напольное покрытие, мебель и декор. Выбирайте цвета, которые дополняют или сочетаются с этими элементами, чтобы создать целостный образ.

Выборка небольших участков

Прежде чем выбрать цвет, протестируйте его на небольшом участке стены, чтобы увидеть, как он выглядит в различных условиях освещения. Цвета могут меняться в зависимости от освещения комнаты, поэтому убедитесь, что вас устраивает выбранный цвет, прежде чем красить всю комнату.

Учитывайте цветовую температуру

Цвета могут быть теплыми (например, красный, оранжевый, желтый) или холодными (например, синий, зеленый, фиолетовый). Подумайте об атмосфере, которую вы хотите создать, и выберите цвета, которые соответствуют этому ощущению.

Теплые цвета могут сделать комнату уютной, в то время как холодные цвета могут создать освежающую или успокаивающую атмосферу.

Экспериментируйте с контрастными цветами, чтобы добавить визуального интереса. Например, если стены окрашены в светлый оттенок, подумайте о добавлении более темного акцентного цвета для отделки, молдинга или мебели, чтобы создать контраст и глубину в комнате.

Уточнения

Потоло́к — нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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