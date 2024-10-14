Как очистить мягкую мебель и ковёр от шерсти домашних животных: проверенные методы

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Используйте валик или ленту для ворса

Возьмите валик для ворса или какую-нибудь широкую ленту. Прокатите им по поверхностям, где вы видите собачью шерсть, например по мебели, одежде или шторам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Регулярно пылесосьте

Регулярно пылесосьте дом, уделяя особое внимание местам, где ваша собака проводит больше всего времени. Используйте насадку для обивки пылесоса для удаления шерсти с мебели и ковров.

Используйте щетку или расческу для домашних животных

Регулярно расчесывайте шерсть вашей собаки, чтобы удалить шерсть до того, как она выпадет.

Выберите щетку или расческу, подходящую для типа шерсти вашей собаки, и следуйте инструкциям.

Смочите резиновую перчатку

Наденьте влажную резиновую перчатку и проведите рукой по поверхностям, где присутствует собачья шерсть.

Волосы будут прилипать к влажной перчатке, что облегчит их сбор и утилизацию.

Чехлы на мебель и автокресла

Подумайте о том, чтобы использовать моющиеся чехлы или одеяла, чтобы накрыть мебель и автокресла, где любит сидеть ваша собака. Таким образом, вы сможете легко снять и постирать чехлы, чтобы избавиться от волос.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.





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