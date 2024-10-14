Как очистить мягкую мебель и ковёр от шерсти домашних животных: проверенные методы

Возьмите валик для ворса или какую-нибудь широкую ленту. Прокатите им по поверхностям, где вы видите собачью шерсть, например по мебели, одежде или шторам.
Регулярно пылесосьте дом, уделяя особое внимание местам, где ваша собака проводит больше всего времени. Используйте насадку для обивки пылесоса для удаления шерсти с мебели и ковров.
Регулярно расчесывайте шерсть вашей собаки, чтобы удалить шерсть до того, как она выпадет.
Выберите щетку или расческу, подходящую для типа шерсти вашей собаки, и следуйте инструкциям.
Наденьте влажную резиновую перчатку и проведите рукой по поверхностям, где присутствует собачья шерсть.
Волосы будут прилипать к влажной перчатке, что облегчит их сбор и утилизацию.
Подумайте о том, чтобы использовать моющиеся чехлы или одеяла, чтобы накрыть мебель и автокресла, где любит сидеть ваша собака. Таким образом, вы сможете легко снять и постирать чехлы, чтобы избавиться от волос.
Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.
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RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.