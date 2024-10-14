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Среди россиян растёт популярность инвестирования в недвижимость на российском юге

2:20
Недвижимость

Спрос на курортную недвижимость на юге России стремительно растёт, и инвестиции в этот сегмент становятся всё более популярными. Согласно опросу, проведённому аналитиками ГК "ТОЧНО", более 90 % россиян выбирают инвестиции в жильё на юге страны перед зарубежной курортной недвижимостью.

Среди россиян растёт популярность инвестирования в недвижимость на российском юге
Фото: Wikipedia by Arne Müseler, CC BY-SA 3.0

Согласно исследованию, около 21 % опрошенных россиян планируют инвестировать в недвижимость на юге России в ближайшие 2-3 года. Приоритетные направления для выбора инвестиционного жилья включают Сочи (38 %), Геленджик (26 %), Краснодар (24 %) и Ростов-на-Дону (8 %). 4 % респондентов рассматривают другие города юга России, сообщает Газета.Ru.

При принятии решения об инвестициях в недвижимость на юге страны россияне учитывают возможность дальнейшей сдачи объекта в аренду (32 %), туристический потенциал региона (22 %), привлекательную стоимость жилья (18 %), социальную обстановку (10 %), перспективы роста цен на недвижимость (10 %), экологическую обстановку и наличие необходимой инфраструктуры, включая развитую транспортную систему, здравоохранение и образовательные учреждения (по 4 %). Экологическая обстановка также важна для 4 % опрошенных.

Исследование показало, что большинство респондентов (92 %) предпочитают российскую курортную недвижимость зарубежной (8 %). При инвестировании в жильё большинство россиян планируют использовать собственные средства (48 %), а 52 % рассматривают возможность получения кредита (ипотеки) для покупки недвижимости.

Большинство участников опроса планируют приобретать курортную недвижимость на юге страны для долгосрочных инвестиций (42 %). 32 % приобретут недвижимость для личного пользования, а 24 % хотят сохранить свои средства. Только 2 % намерены инвестировать на короткий срок.

Согласно результатам исследования, большинство респондентов (64 %) считают, что сейчас благоприятное время для инвестиций в недвижимость на Черноморском побережье. Однако 36 % не согласны с этим мнением.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Краснода́р (до 1920 года — Екатеринода́р) — город-миллионер на юго-западе России, административный центр Краснодарского края.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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