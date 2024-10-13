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В Москве растёт количество новостроек с панорамными окнами

3:11
Недвижимость

В последние годы российские застройщики все чаще включают в проекты квартир панорамные и увеличенные окна. Среди пяти крупнейших городов России лидерство по этому показателю удерживает Москва, где такие окна установлены в 38% новостроек. В Санкт-Петербурге этот показатель значительно ниже — всего 6%. Эти данные на основании октябрьского исследования предоставлены компанией City Solutions.

В Москве растёт количество новостроек с панорамными окнами
Фото: pixabay.com by Hands off my tags! Michael Gaida, PDM

City Solutions проанализировала количество панорамных окон в новостройках Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Выяснилось, что в Москве такие окна установлены в 38% квартир 159 жилых комплексов, в Казани — в 17%, в Новосибирске — в 12%, в Екатеринбурге — в 8%, а в Санкт-Петербурге — в 6%. В элитном сегменте Москвы панорамные окна встречаются в 91% случаев. В Новосибирске этот показатель составляет 69%, в Екатеринбурге — 62%, в Казани — 55%, а в Санкт-Петербурге — 35%.

Интересно отметить, что панорамные окна иногда встречаются и в стандартных квартирах, но их доля составляет всего 2-3%, уточняет Газета.Ru.

Генеральный директор петербургской строительной компании City Solutions Василий Тимофеев отметил, что тенденция перехода атрибутов высокого класса жилья в массовый сегмент становится все более заметной. Еще 10-15 лет назад панорамные и увеличенные окна были характерны только для премиальных жилых комплексов. Теперь же они стали доступны в сегментах "бизнес" и "комфорт".

По словам Тимофеева, такие оконные решения повышают привлекательность жилья, при этом не значительно влияя на его стоимость. Тенденция к увеличению размеров окон особенно усилилась после пандемии, когда люди стали больше ценить видовые характеристики жилья. Особенно популярными стали окна увеличенного размера, тогда как панорамные окна нравятся не всем из-за боязни высоты, снижения приватности и сложностей в уходе.

Тимофеев подчеркнул, что панорамные окна оправданы, если из них открывается хороший вид. Однако они не подходят, если дома стоят "окно в окно". Увеличенные окна, напротив, пользуются спросом, так как они пропускают больше естественного света.

Кроме панорамных окон, на российском рынке недвижимости представлены и более экзотические решения. Среди них: угловые, круизные (круглые, как в каюте на круизном судне), мансардные, моллированные (из гнутого стекла) и окна на крыше. По данным City Solutions, от 1 до 3% продаваемых квартир в крупных городах имеют окна в ванной. Что касается мансардных окон в новостройках, то здесь лидирует Петербург, где более 80 квартир в 12 жилых комплексах имеют такие окна.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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