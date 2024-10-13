Как очистить зеркало, чтобы не осталось разводов: советы опытных хозяек

Выберите ткань из микрофибры или хлопчатобумажную ткань без ворса. Эти материалы бережно воздействуют на зеркало и не оставляют волокон.
Если есть въевшиеся пятна, можно создать простой чистящий раствор. Смешайте равные части воды и уксуса или используйте покупное средство для мытья стекол. Тем не менее обычная вода хорошо подходит для регулярной уборки.
Смочите выбранную ткань водой или чистящим раствором. Убедитесь, что она просто влажная, а вода не капает.
Начните протирать зеркало сверху и двигайтесь вниз. Вы можете использовать горизонтальные, вертикальные или круговые движения.
Уделите особое внимание любым пятнам или подтекам. Если есть липкие остатки, возможно, вам придется немного сильнее надавить во время протирания.
Не пренебрегайте краями и углами. Сложите ткань так, чтобы она дотянулась до углов и очистила все зеркало.
После того, как вы протрете зеркало, возьмите сухую часть ткани или отдельную сухую ткань, чтобы снова пройтись по поверхности. Это помогает предотвратить появление разводов.
Осмотрите зеркало на наличие разводов или остатков. Если вы заметите их, повторите процесс в этих областях.
Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).
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