Как очистить зеркало, чтобы не осталось разводов: советы опытных хозяек

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выберите правильную ткань

Выберите ткань из микрофибры или хлопчатобумажную ткань без ворса. Эти материалы бережно воздействуют на зеркало и не оставляют волокон.

Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Приготовьте чистящий раствор

Если есть въевшиеся пятна, можно создать простой чистящий раствор. Смешайте равные части воды и уксуса или используйте покупное средство для мытья стекол. Тем не менее обычная вода хорошо подходит для регулярной уборки.

Смочите ткань

Смочите выбранную ткань водой или чистящим раствором. Убедитесь, что она просто влажная, а вода не капает.

Протрите зеркало

Начните протирать зеркало сверху и двигайтесь вниз. Вы можете использовать горизонтальные, вертикальные или круговые движения.

Сосредоточьтесь на пятнах

Уделите особое внимание любым пятнам или подтекам. Если есть липкие остатки, возможно, вам придется немного сильнее надавить во время протирания.

Очистите края и углы

Не пренебрегайте краями и углами. Сложите ткань так, чтобы она дотянулась до углов и очистила все зеркало.

Высушите зеркало

После того, как вы протрете зеркало, возьмите сухую часть ткани или отдельную сухую ткань, чтобы снова пройтись по поверхности. Это помогает предотвратить появление разводов.

Проверьте наличие разводов или остатков

Осмотрите зеркало на наличие разводов или остатков. Если вы заметите их, повторите процесс в этих областях.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).



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