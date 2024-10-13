Разделочная доска неприятно пахнет: обработайте её этим простым средством, и проблема будет решена

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как правильно чистить деревянную разделочную доску

Лучший способ чистки деревянных разделочных досок — это мытье доски сразу после использования. В противном случае пятна успеют впитаться в древесину.

Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, CC0

Для очистки можно использовать чистую губку и обычное средство для мытья посуды. Однако будьте осторожны и тщательно чистите доску, иначе вы рискуете оставить царапины.

Даже если вы использовали для резки только одну сторону деревянной разделочной доски, обязательно тщательно очистите и потрите обе стороны доски.

Как устранить неприятный запах

Вы можете нанести белый уксус на разделочную доску, чтобы устранить неприятный запах. Для этого наполните пульверизатор уксусом и опрыскайте разделочную доску. Оставьте смесь на несколько минут, затем тщательно смойте водой.

Также нейтрализовать неприятный запах сырого мяса на разделочной доске можно с помощью древесного угля. Заливаем вещество горячей водой и замачиваем доску на 15-30 минут. Если у вас нет древесного угля, вы можете использовать молотый кофе.

После процедуры тщательно вымойте доску с использованием специальных моющих средств — средства для мытья посуды. После чистки деревянные разделочные доски следует тщательно просушить. Это необходимо для того, чтобы древесина не растрескивалась.

Уточнения

Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.



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