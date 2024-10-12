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Более половины россиян, взявших ипотеку, закрывают её досрочно

1:42
Недвижимость

Исследование, проведенное компанией Level Group, показало, что более половины россиян, имеющих ипотечные кредиты, погасили их досрочно.

Более половины россиян, взявших ипотеку, закрывают её досрочно
Фото: Freepik by bedneyimages, PDM

Чаще всего (29%) ипотечный кредит погашается через треть срока, реже (10%) — менее чем через половину срока, а 12% — чуть более чем через половину срока.

Интересно, что 70% опрошенных планировали закрыть ипотеку раньше срока, но не были уверены в своих силах. 13% были уверены в этом, а 10% не планировали заранее, но старались выплатить долг как можно быстрее. Только 6% признали, что случай помог им закрыть долг досрочно. При этом 48% закрыли ипотеку в срок, сообщает Газета.Ru.

По данным Банка России, в первом квартале 2024 года россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на 397,4 млрд рублей. Это на 10% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Сегодня все банки-партнеры Level Group позволяют погашать ипотеку досрочно без ограничений и штрафов. Стратегию досрочного погашения заемщик выбирает индивидуально, в зависимости от суммы и срока кредита.

Россияне также поделились, что помогло им погасить ипотечный кредит досрочно. 17% откладывали на дополнительные платежи свободные деньги, 16% получили помощь от родителей, 15% получили наследство, а 10% стали зарабатывать больше после взятия ипотеки. 30% продали другую квартиру, чтобы досрочно закрыть ипотеку.

Уточнения

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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