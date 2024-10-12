Причины неприятного запаха посудомойки: как этого избежать

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Остатки пищи

Если в посудомоечной машине останутся остатки пищи, они могут начать разлагаться и вызывать неприятный запах. Важно удалить остатки пищи с посуды, прежде чем мыть ее в посудомоечной машине.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Забитые фильтры

Посудомоечные машины оснащены фильтрами, которые улавливают частицы пищи и предотвращают засорение слива. Со временем эти фильтры могут загрязниться и вызвать неприятный запах. Регулярная чистка фильтров может помочь предотвратить эту проблему.

Стоячая вода

Если вода остается в посудомоечной машине между циклами, она может создавать неприятный запах. Это может произойти, если посудомоечная машина не сливает воду должным образом или если в сливном шланге есть засор.

Плесень или грибок

Влажная среда может способствовать росту плесени или грибка, что приводит к затхлому запаху. Если посудомоечная машина не проветривается должным образом или если внутри есть избыток влаги, может развиться плесень и грибок. Регулярная чистка и сушка посудомоечной машины может помочь предотвратить это.

Отложения жесткой воды

Если у вас жесткая вода, минеральные отложения со временем могут накапливаться в посудомоечной машине. Эти отложения могут способствовать появлению неприятного запаха.

Периодическое использование чистящего средства для посудомоечной машины или средства для удаления накипи может помочь удалить эти отложения и уменьшить запах.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.



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