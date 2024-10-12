Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно хранить садовую технику зимой, чтобы весной она заработала как новая
Диета GAPS: органические продукты для здорового тела и разума
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Какой автомобиль с пробегом можно купить за 200 тысяч рублей
Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару
Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Продажи сингла "Lonely" Джастина Бибера выросли на 1400% из-за скандала вокруг Пи Дидди
Что берём с собой в путешествие? Обязательный список документов для туриста
Эти продукты вредят вашим почкам: откажитесь от них немедленно

Причины неприятного запаха посудомойки: как этого избежать

1:37
Недвижимость

Остатки пищи

Если в посудомоечной машине останутся остатки пищи, они могут начать разлагаться и вызывать неприятный запах. Важно удалить остатки пищи с посуды, прежде чем мыть ее в посудомоечной машине.

Причины неприятного запаха посудомойки: как этого избежать
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Забитые фильтры

Посудомоечные машины оснащены фильтрами, которые улавливают частицы пищи и предотвращают засорение слива. Со временем эти фильтры могут загрязниться и вызвать неприятный запах. Регулярная чистка фильтров может помочь предотвратить эту проблему.

Стоячая вода

Если вода остается в посудомоечной машине между циклами, она может создавать неприятный запах. Это может произойти, если посудомоечная машина не сливает воду должным образом или если в сливном шланге есть засор.

Плесень или грибок

Влажная среда может способствовать росту плесени или грибка, что приводит к затхлому запаху. Если посудомоечная машина не проветривается должным образом или если внутри есть избыток влаги, может развиться плесень и грибок. Регулярная чистка и сушка посудомоечной машины может помочь предотвратить это.

Отложения жесткой воды

Если у вас жесткая вода, минеральные отложения со временем могут накапливаться в посудомоечной машине. Эти отложения могут способствовать появлению неприятного запаха.

Периодическое использование чистящего средства для посудомоечной машины или средства для удаления накипи может помочь удалить эти отложения и уменьшить запах.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи Аудио 
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
Домашние животные
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Как правильно хранить садовую технику зимой, чтобы весной она заработала как новая
Диета GAPS: органические продукты для здорового тела и разума
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Какой автомобиль с пробегом можно купить за 200 тысяч рублей
Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару
Причины неприятного запаха посудомойки: как этого избежать
Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Продажи сингла "Lonely" Джастина Бибера выросли на 1400% из-за скандала вокруг Пи Дидди
Что берём с собой в путешествие? Обязательный список документов для туриста
Эти продукты вредят вашим почкам: откажитесь от них немедленно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.