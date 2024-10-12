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Полезные советы: как стирать одежду из кашемира

1:03
Недвижимость

Можно ли стирать кашемир в стиральной машине

Рекомендуется для кашемира ручная стирка в прохладной воде — так вещь не потеряет форму. Также можно использовать стиральную машину, но обязательно используйте деликатный цикл при температуре не более 30 градусов. А лучшим моющим средством для стирки является шампунь для шерсти и кашемира.

Полезные советы: как стирать одежду из кашемира
Фото: openverse.org by Phoebe Lim, CC BY-SA 2.0

Как быстро высушить кашемир

Остается только хорошенько просушить кашемир. Он боится яркого солнца, где он "садится" и сжимается. Также он не любит горячие радиаторы — некоторые люди сушат вещи на батареях, чтобы они быстрее высохли. Тем не менее кашемир любит сохнуть естественным образом: разложите его на большом махровом полотенце прямо на полу в комнате.

Как разгладить кашемир

Кашемир не следует гладить. Если на изделии появились неприглядные складки, выверните его наизнанку и проведите над морщинистым участком горячим утюгом с функцией парового глажения. 

Уточнения

Кашеми́р (от фр. сасһеmirе, нем. Kaschmir, англ. cashmere), также кашми́р, камиши́р — очень тонкая, мягкая и тёплая материя саржевого переплетения.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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