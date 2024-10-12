Рекомендуется для кашемира ручная стирка в прохладной воде — так вещь не потеряет форму. Также можно использовать стиральную машину, но обязательно используйте деликатный цикл при температуре не более 30 градусов. А лучшим моющим средством для стирки является шампунь для шерсти и кашемира.
Остается только хорошенько просушить кашемир. Он боится яркого солнца, где он "садится" и сжимается. Также он не любит горячие радиаторы — некоторые люди сушат вещи на батареях, чтобы они быстрее высохли. Тем не менее кашемир любит сохнуть естественным образом: разложите его на большом махровом полотенце прямо на полу в комнате.
Кашемир не следует гладить. Если на изделии появились неприглядные складки, выверните его наизнанку и проведите над морщинистым участком горячим утюгом с функцией парового глажения.
Кашеми́р (от фр. сасһеmirе, нем. Kaschmir, англ. cashmere), также кашми́р, камиши́р — очень тонкая, мягкая и тёплая материя саржевого переплетения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.