Эксперт Аксенов дал советы тем, кто планирует делать ремонт в 2024 году

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2024 году ремонт стал более сложным и дорогостоящим для россиян. Цены на материалы, услуги мастеров и дизайнеров значительно выросли, а экономическая ситуация усложнила планирование. Современные технологии и тренды помогают сделать ремонт более комфортным.

Фото: Вадим Савицкий

Кирилл Аксёнов, эксперт по ремонту квартир, в разговоре с Ньюсинфо рассказал о росте стоимости ремонта на 30-40%. По его словам, ремонт однокомнатной квартиры в Москве и области может обойтись в 2-2,2 миллиона рублей, что на 1,5 миллиона рублей меньше, чем в прошлом году.

Эксперт отметил, что стоимость ремонта зависит от сложности проекта, объёма работ и используемых материалов. Например, ремонт с дизайн-проектом может стоить около 20 тысяч рублей за квадратный метр, а материалы — от 12 до 15 тысяч рублей.

Аксёнов также рассказал о подорожании строительных материалов в мае и августе этого года. По его мнению, до конца года цены могут продолжить расти. Однако дефицита материалов на рынке нет, и многие производители предложили аналоги ушедших брендов.

Эксперт посоветовал выбирать более трудоёмкие, но менее дорогие материалы для ремонта, такие как натяжные потолки и обои. Он также отметил, что клиенты предпочитают более дорогие и красивые решения, несмотря на рост цен.

Самым популярным трендом в ремонте стал минимализм. Люди хотят отдыхать и наполняться в своих домах, поэтому стараются скрыть все лишние элементы. Популярны скрытые плинтусы, парящие элементы мебели с подсветкой и различные сценарии освещения.

Аксёнов посоветовал планировать ремонт, начиная с определения бюджета, выбора дизайнера и бригады. Важно тщательно обработать всю информацию и заключить договор с бригадой.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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