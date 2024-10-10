Советы по ведению домашнего хозяйства: поверхности, которые не следует чистить ацетоном

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Окрашенные поверхности

Избегайте использования ацетона на окрашенных поверхностях, таких как стены или мебель, так как он может стереть краску и привести к повреждению.

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Пластмасса

Ацетон может растворять или повреждать определенные виды пластика, такие как акрил или поликарбонат. Лучше использовать более мягкие чистящие средства, специально предназначенные для пластиковых поверхностей.

Резина

Некоторые резиновые материалы могут ослабляться под действием ацетона. Лучше всего использовать альтернативные методы очистки резины.

Винил

Ацетон может повредить виниловые поверхности, в том числе виниловые напольные покрытия или виниловую обивку. Вместо этого ищите чистящие средства, специально предназначенные для винила.

Некоторые ткани

Ацетон может привести к обесцвечиванию или повреждению деликатных тканей, таких как шелк или атлас.

Готовая древесина

Избегайте использования ацетона на обработанных деревянных поверхностях, так как он может сорвать защитное покрытие или морилку. Вместо этого используйте специальные чистящие средства для древесины, безопасные для обработанных поверхностей.

Уточнения

Ацето́н (пропано́н, димети́лкето́н, пропано́н-2, химическая формула — C 3 H 6 O или CH 3 -C(=O)-CH 3 ) — органическое вещество, относящееся к классу насыщенных кетонов.





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