Советы по ведению домашнего хозяйства: поверхности, которые не следует чистить ацетоном

Избегайте использования ацетона на окрашенных поверхностях, таких как стены или мебель, так как он может стереть краску и привести к повреждению.
Ацетон может растворять или повреждать определенные виды пластика, такие как акрил или поликарбонат. Лучше использовать более мягкие чистящие средства, специально предназначенные для пластиковых поверхностей.
Некоторые резиновые материалы могут ослабляться под действием ацетона. Лучше всего использовать альтернативные методы очистки резины.
Ацетон может повредить виниловые поверхности, в том числе виниловые напольные покрытия или виниловую обивку. Вместо этого ищите чистящие средства, специально предназначенные для винила.
Ацетон может привести к обесцвечиванию или повреждению деликатных тканей, таких как шелк или атлас.
Избегайте использования ацетона на обработанных деревянных поверхностях, так как он может сорвать защитное покрытие или морилку. Вместо этого используйте специальные чистящие средства для древесины, безопасные для обработанных поверхностей.
Ацето́н (пропано́н, димети́лкето́н, пропано́н-2, химическая формула — C3H6O или CH3-C(=O)-CH3) — органическое вещество, относящееся к классу насыщенных кетонов.
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