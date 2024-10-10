Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские космические стартапы наступают на пятки SpaceX
Волшебные точки: как продлить звучание парфюма на весь день
Какой Toyota Land Cruiser Prado выбрать: бензин, дизель и цены на российском рынке
Вьющиеся цветы: лучшие растения для украшения вашего сада
Почему после выпечки снова хочется есть: советы диетологов
Риелтор Апрелев усомнился, что стоимость аренды жилья в ближайшее время снизится
Егор Крид зарабатывает от 1,8 миллиона рублей за концерт — продюсер
Как стать лучшим другом для своей собаки: секреты общения
Преимущества и недостатки Nissan Note на пробеге до 200 тыс. км

Советы по ведению домашнего хозяйства: поверхности, которые не следует чистить ацетоном

1:17
Недвижимость

Окрашенные поверхности

Избегайте использования ацетона на окрашенных поверхностях, таких как стены или мебель, так как он может стереть краску и привести к повреждению.

Советы по ведению домашнего хозяйства: поверхности, которые не следует чистить ацетоном
Фото: Freepik by photoroyalty, PDM

Пластмасса

Ацетон может растворять или повреждать определенные виды пластика, такие как акрил или поликарбонат. Лучше использовать более мягкие чистящие средства, специально предназначенные для пластиковых поверхностей.

Резина

Некоторые резиновые материалы могут ослабляться под действием ацетона. Лучше всего использовать альтернативные методы очистки резины.

Винил

Ацетон может повредить виниловые поверхности, в том числе виниловые напольные покрытия или виниловую обивку. Вместо этого ищите чистящие средства, специально предназначенные для винила.

Некоторые ткани

Ацетон может привести к обесцвечиванию или повреждению деликатных тканей, таких как шелк или атлас. 

Готовая древесина

Избегайте использования ацетона на обработанных деревянных поверхностях, так как он может сорвать защитное покрытие или морилку. Вместо этого используйте специальные чистящие средства для древесины, безопасные для обработанных поверхностей.

Уточнения

Ацето́н (пропано́н, димети́лкето́н, пропано́н-2, химическая формула — C3H6O или CH3-C(=O)-CH3) — органическое вещество, относящееся к классу насыщенных кетонов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Садоводство, цветоводство
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду Аудио 
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Военные новости
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000 Аудио 
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Авто
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Сводка с фронта: в одесском порту после "Искандера" детонируют "зерно и кукуруза", Зеленский назвал сроки окончания конфликта Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Преимущества и недостатки Nissan Note на пробеге до 200 тыс. км
Как правильная гидрация способствует снижению головной боли
Война за рынок электромобилей: Германия отказывается уступать Китаю
Важные нюансы кормления аквариумных питомцев: как не допустить перекорма
Озимые, зелень и луковичные: что высаживать в огороде в октябре?
Что делать, если собака подавилась? Сохраните эти советы, чтобы в экстренной ситуации знать, как действовать
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Советы по ведению домашнего хозяйства: поверхности, которые не следует чистить ацетоном
Истории успеха создателей знаменитых брендов
Гендиректор туроператора рассказал, как сейчас обстоят дела с популярным туристическим направлением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.