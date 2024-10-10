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Риелтор Апрелев усомнился, что стоимость аренды жилья в ближайшее время снизится

1:34
Недвижимость

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается значительное увеличение стоимости аренды жилья. В некоторых СМИ появилась информация, что это связано с ситуацией в Курской области, откуда, предположительно, массово переезжают люди, что приводит к росту спроса и, как следствие, цен на аренду. Чтобы прояснить ситуацию, в интервью с Электорат основатель и почетный член Гильдии риэлторов России Константин Апрелев рассказал о текущем положении дел.

Риелтор Апрелев усомнился, что стоимость аренды жилья в ближайшее время снизится
Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, PDM

По словам Апрелева, аренда жилья выросла в цене на 40%. Он уверен, что события в Курской области не являются основной причиной этого явления.

"Сейчас ипотека стала менее доступной. Купить жилье люди не могут. Даже если имеют накопления, они кладут деньги на депозит, а сами остаются арендовать до лучших времен. Основной тренд этот. Сейчас однушку за 50 тысяч найти невозможно. Раньше можно было и за 35 тысяч снять", — рассказал Апрелев.

Эксперт также подчеркнул, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен на аренду квартир.

По словам риелтора, причиной роста стоимости аренды является увеличение ключевых ставок. С их ростом количество желающих приобрести жилье сокращается, что приводит к тому, что все больше людей остаются в аренде. В ближайшие месяцы, вероятно, до декабря, цены на аренду будут продолжать расти, заключил Апрелев.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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